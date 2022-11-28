«Я думал, трибуна забита фанатами из Германии. Лишь потом понял: это катарские халаты». Сандро Вагнера обвинили в расизме после слов об арабских таубах

Сандро Вагнера раскритиковали за высказывания о традиционной арабской одежде. На 79-й минуте матча сборных Германии и Испании на групповом этапе ЧМ-2022 (1:1) экс-игрок сборной Германии, комментируя матч на канале ZDF, рассуждал о количестве болельщиков на стадионе.
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