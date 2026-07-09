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Несекретные материалы

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Энергетический блицкриг: ВСУ целят в сердце энергомоста «Кубань-Крым»

Энергетический блицкриг: ВСУ целят в сердце энергомоста «Кубань-Крым»

Киевский режим продолжает систематически наносить удары по энергосистеме Крымского полуострова, Новороссии и Донбасса, используя для этого широкий арсенал БПЛА-камикадзе с управлением через спутниковую систему связи Starlink, включая дроны с функцией селекции целей и донаведения.

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