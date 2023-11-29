В этой статье говорится про экономику. Но эта статья не про экономику. Она про мышление и про образование.
Пение мантры как фактор экономического роста
Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Все проще. Есть науки экономика и математика и они реально требуют всего этого... – необходима либерализация бизнес-законодательства; – развитие поддержки малого бизнеса; – снижение доли госсобствености. И я кстати коммунист и совсем не сторонник либерализма, демократии и ненавижу Сороса. Более того, ровно об этом писал и Маркс, как и о том что буржуазная фаза развития необходима ибо кроме неё, технологический базис формировать некому.
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