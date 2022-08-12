Экраны iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro сравнили между собой

Впервые за последние пять лет компания Apple должна радикально поменять дизайн своих флагманских смартфонов: судя по имеющимся данным, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся чёлки, которая появилась в iPhone X, и получат экраны с двумя вырезами.
Впервые за последние пять лет компания Apple должна радикально поменять дизайн своих флагманских смартфонов: судя по имеющимся данным, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся чёлки, которая появилась в iPhone X, и получат экраны с двумя вырезами.
Свежие комментарии