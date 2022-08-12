iXBT.com

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Экраны iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro сравнили между собой

Экраны iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro сравнили между собой

Впервые за последние пять лет компания Apple должна радикально поменять дизайн своих флагманских смартфонов: судя по имеющимся данным, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся чёлки, которая появилась в iPhone X, и получат экраны с двумя вырезами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх