Рогов: ВС РФ начали зачистку села Славянка в районе Курахова

Бойцы ВС РФ приступили к зачистке села Славянка, расположенного к северу от города Курахово в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.