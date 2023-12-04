SHAMAN «распили» циркулярной пилой на глазах у петербургской публики

Певец чудесным образом спасся и продолжил исполнять «Я — русский!». SHAMAN был разделён циркулярной пилой прямо перед глазами публики во время XI церемонии вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио» на сцене Ледового Дворца.
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