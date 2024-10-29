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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек Международной ассоциации дружбы: «Спорт в 2024 году не тот, что был 50 лет назад. Сегодня это вопрос, представляющий интерес для политиков»

Генеральным секретарем Международной ассоциации дружбы (IFA) является Жером Вальке, бывший генсек ФИФА.

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