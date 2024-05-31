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7 способов сжечь 100 калорий без спорта и диет. Вы будете удивлены!

7 способов сжечь 100 калорий без спорта и диет. Вы будете удивлены!

Есть множество способов избавиться от лишнего веса — начать правильно питаться, сесть на экстремальную диету, отказаться от продуктов, незаметно добавляющих нам ненавистные килограммы, ну или же заняться спортом.

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