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Мода и Шоу-бизнес

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Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане

Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Казахстане впервые в своей карьере. Об этом рассказали организаторы из First Media Group в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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