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Закон, порядок, государство

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Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Андрей Белоусов отметил, что военные юристы играют важную роль в обеспечении повседневной деятельности армии и флота, успешно осуществляют судебную защиту интересов органов военного управления и воинских частей.

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