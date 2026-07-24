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Царьград

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Трамп ввел 12,5% пошлины на товары из России и Казахстана

Трамп ввел 12,5% пошлины на товары из России и Казахстана

Соединённые Штаты Америки ввели 12,5-процентную пошлину на импортные товары из Казахстана и России. Президент Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий правила международной торговли.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
опять тухлый  &quot;дух анкориджа&quot; на который молятся некоторые наши ХХХХХХХХ........
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1 м.