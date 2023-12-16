Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре Willowbrook в Лос-Анджелесе (США) на углу бульвара Эль-Сегундо и улицы Сан-Педро, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
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