"Ведомости": экспорт российских алмазов в Индию в январе - октябре упал на 17%

Индия в январе - октябре 2024 года купила у России на 17% меньше алмазов, чем за тот же период годом ранее, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.
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