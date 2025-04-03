На Урале задержали отца Леонида Волкова по подозрению в финансировании ФБК

В Екатеринбурге задержан отец иноагента Леонида Волкова*. Правоохранители подозревают задержанного в финансировании ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией»**, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
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