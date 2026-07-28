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Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00

Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка.

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