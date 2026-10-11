Ученые бьют тревогу: ледники Швейцарии тают с пугающей силой

За первые восемь месяцев 2026 года объём швейцарских ледников сократился на 5,5%. После жаркого лета и малоснежной зимы их потери приблизились к рекордным показателям 2022 года, а с 2021 года ледниковый покров страны уменьшился на 19,4%.
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