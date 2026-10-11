Моu Новости
ГлавнаяПолитикаШоу-бизнесБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Моu Новости

18 подписчиков

Ученые бьют тревогу: ледники Швейцарии тают с пугающей силой

За первые восемь месяцев 2026 года объём швейцарских ледников сократился на 5,5%. После жаркого лета и малоснежной зимы их потери приблизились к рекордным показателям 2022 года, а с 2021 года ледниковый покров страны уменьшился на 19,4%.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым