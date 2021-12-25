Точка зрения: военкор Стешин о пресс-конференции Путина и «диванных аналитиках»

Известный военный корреспондент Дмитрий Стешин (заслуженный журналист ДНР, лауреат премии Правительства РФ в области СМИ, лауреат премии "Золотое перо России", лауреат премии Союза писателей России "Русская тема", кавалер медали "Участнику военной операции в Сирии") в своём авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" поделился мнением о состоявшейся 23 декабря большой пресс-конференции Владимира Путина:"Сообщество интернет-аналитиков совершенно не умеет слушать «Прямые линии» и даже «не учится стараться» (с).