«Байден – не Рейган»: Каспаров недоволен результатами саммита НАТО

Прошедший накануне в Вильнюсе саммит НАТО не принес никаких позитивных итогов для Украины. К такому выводу в эфире видеоблога «Форум свободной России» пришел беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».