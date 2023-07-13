«Байден – не Рейган»: Каспаров недоволен результатами саммита НАТО

Прошедший накануне в Вильнюсе саммит НАТО не принес никаких позитивных итогов для Украины. К такому выводу в эфире видеоблога «Форум свободной России» пришел беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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