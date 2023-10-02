"Титанические усилия": МИД Польши намекнул, что Киеву нужно постараться, чтобы загладить вину

Глава МИД Польши заявил, что восстановить прежние отношения с Украиной будет очень сложно.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что на восстановление добрососедских отношений между Киевом и Варшавой потребуется время и значительные усилия.
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