Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 914 подписчиков

"Титанические усилия": МИД Польши намекнул, что Киеву нужно постараться, чтобы загладить вину

"Титанические усилия": МИД Польши намекнул, что Киеву нужно постараться, чтобы загладить вину

Глава МИД Польши заявил, что восстановить прежние отношения с Украиной будет очень сложно.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что на восстановление добрососедских отношений между Киевом и Варшавой потребуется время и значительные усилия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх