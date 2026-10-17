Даже плодовые деревья на собственном участке могут стать причиной судебных разбирательств. При посадке той же яблони необходимо соблюдать определённые правила, предписанные законодательством нашей страны.
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