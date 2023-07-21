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В Одесской области уничтожены мосты и транспортные узлы

В Одесской области уничтожены мосты и транспортные узлы

В Одесской области в результате массированного ракетного удара сегодня днём поражены несколько мостов, важных транспортных узлов и объекты портовой инфраструктуры.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
И для этого потребовался год? Да, долго русские запрягают. Вот только боюсь, что и поедут так же, как запрягали. Похоже, эта война надолго. Сталин за 4 года прошел от Волги до Берлина. Эта власть не в состоянии за полтора года дойти до Киева. Она даже оказалась не в состоянии отодвинуть линию фронта от Донецка- но при этом наши идиот- патриоты грозят, что дойдут до Лиссабона.... Хотя... Некоторые уже там! И даже неплохо устроились. У каждого- вилла, яхта, жена, любовница....
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