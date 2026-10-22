С приходом октябрьских холодов судак уходит с мелководья на глубину. Искать его нужно на русловых бровках, резких перепадах рельефа и в затопленных коряжниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лерчек вернули 45...
- Экс-сотрудник КГБ...
- 25 лет «Единой Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым