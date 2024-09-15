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Прокуратура заставит «ЗабТЭК» купить уголь для Чернышевского района Забайкалья

Прокуратура заставит «ЗабТЭК» купить уголь для Чернышевского района Забайкалья

Надзорное ведомство обнаружило отсутствие запаса угля у «ЗабТЭК» в Чернышевском районе Забайкалья.«ЗабТЭК» будет вынуждена купить уголь для Чернышевского района Забайкалья.

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