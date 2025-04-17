Евгений Илле: экономика Челябинской области становится все более устойчивой

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля, ФедералПресс. Комитет по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Челябинской области отметил положительную динамику некоторых показателей социально-экономического развития региона в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
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