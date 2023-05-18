О растущих рисках кризиса в Ливане

В то время как мировые СМИ как минимум 70 % своих площадей резервируют для трактовок противостояния России и «коллективного Запада», деля остальные 30 % между Китаем, Израилем и внутренней социальной проблематикой, крупные профессиональные экспертные центры по странной на первый взгляд причине существенную часть работ посвящали в первом квартале … .