О растущих рисках кризиса в Ливане

В то время как мировые СМИ как минимум 70 % своих площадей резервируют для трактовок противостояния России и «коллективного Запада», деля остальные 30 % между Китаем, Израилем и внутренней социальной проблематикой, крупные профессиональные экспертные центры по странной на первый взгляд причине существенную часть работ посвящали в первом квартале … .
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