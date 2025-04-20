“Я выросла!”: Белла Рамзи устала от вопроса о взрослении Элли во втором сезон...

“Я выросла!”: Белла Рамзи устала от вопроса о взрослении Элли во втором сезоне “Одних из нас”Во втором сезоне Элли стала старше на пять лет, но многим кажется, что визуально Рамзи осталась такой же — и выглядит точно как в первом сезоне.