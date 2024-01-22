Строительство первой АЭС в Египте силами Росатома идёт рекордными темпами

Вице-президент по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Росатома) Николай Виханский заявил, что строительство 4-го энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» начнется уже завтра, 23 января 2024.
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