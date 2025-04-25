«Духовное единство народа – это важнейшее условие сохранения целостности государства и благополучия общества», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, размышляя о том, что необходимо сделать для защиты исторической правды и сохранения духовного единства нашего народа.
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