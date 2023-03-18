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Как некоторые матери с помощью чувства вины манипулируют своими детьми

Как некоторые матери с помощью чувства вины манипулируют своими детьми

Многие испытывали чувство вины перед своими родителями, особенно перед матерями. Например, если мама хотела побыть подольше у вас в гостях, но партнер был против, или когда она заболела, а вы не смогли приехать из-за работы.

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