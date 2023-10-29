Национальный комитет по финансовой стабильности одобрил стратегию макропруденциальной политики

Национальный комитет по финансовой стабильности на своем последнем очередном заседании одобрил Стратегию макропруденциальной политики, разработанную на основе рекомендаций Европейского совета по системным рискам и при поддержке экспертов проекта Twinning.
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