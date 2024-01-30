Экс-игрок Деменко о новичке "Спартака" Угальде: мы мало знаем об игроке

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за петербургский "Зенит" и "Краснодар", заявил, что красно-белые переплатили за своего новичка - нападающего Коста-Рики Манфреда Угальде, который перешел из нидерландского "Твенте".
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