Экс-игрок Деменко о новичке "Спартака" Угальде: мы мало знаем об игроке

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за петербургский "Зенит" и "Краснодар", заявил, что красно-белые переплатили за своего новичка - нападающего Коста-Рики Манфреда Угальде, который перешел из нидерландского "Твенте".