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Экс-защитник «Спартака» Жиго покинул «Лацио»

Экс-защитник «Спартака» Жиго покинул «Лацио»

«Лацио» объявил об уходе защитника Самюэля Жиго.«Лацио» объявил об уходе защитника Самюэля Жиго. Как сообщает пресс-служба римской команды, контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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