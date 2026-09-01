Экс-защитник «Спартака» Жиго покинул «Лацио»

«Лацио» объявил об уходе защитника Самюэля Жиго.«Лацио» объявил об уходе защитника Самюэля Жиго. Как сообщает пресс-служба римской команды, контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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