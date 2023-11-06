4 красивые советские актрисы с поломанной судьбой

Светлана СветличнаяС этой советской красоткой связано несколько нововведений в кино 60-х годов. В «Бриллиантовой руке» (1968) Светлана Светличная представила новый образ, ранее не эксплуатировавшийся на советском экране.
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