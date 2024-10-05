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5koleso.ru

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Закон о такси хотят смягчить: станет ли от этого легче самим водителям?

Закон о такси хотят смягчить: станет ли от этого легче самим водителям?

В Госдуме предложили внести изменения во вступивший в силу год назад ФЗ «О такси». Такое решение группа депутатов приняла по итогам расширенного межфракционного заседания, в котором приняли участие крупные игроки рынка легковых пассажирских перевозок и представители профильных министерств и ведомств.

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