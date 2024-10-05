Закон о такси хотят смягчить: станет ли от этого легче самим водителям?

В Госдуме предложили внести изменения во вступивший в силу год назад ФЗ «О такси». Такое решение группа депутатов приняла по итогам расширенного межфракционного заседания, в котором приняли участие крупные игроки рынка легковых пассажирских перевозок и представители профильных министерств и ведомств.