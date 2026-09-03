В Курской области за сутки сбиты 159 дронов, трое пострадавших

Сбито 159 беспилотников, 100 населённых пунктов подверглись обстрелам, трое жителей ранены, повреждён объект энергетики, без света остались более 7 тысяч потребителей.
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