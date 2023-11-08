Экс-аналитик Пентагона заявила, что в 2024 году Зеленского не будет на Украине

Olivier Matthys/Pool via REUTERS Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году уже может не быть на территории страны, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии