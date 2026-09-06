Как открыть навесной замок молотком. Способ есть, достаточно 5 секунд

Потерял ключ от гаражного замка, и уже представляешь болгарку, искры и испорченную дужку. Но некоторые простые навесные замки можно открыть гораздо быстрее: для этого понадобится обычный молоток и один точный удар по корпусу.
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Очередная хрень
А может на ваши стуки такой кувалды хрен забить или положить!
Пособие для начинающего домушника🤣