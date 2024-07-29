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HR-эксперт Белов: однотипные слова обезличивают сопроводительное письмо

HR-эксперт Белов: однотипные слова обезличивают сопроводительное письмо

Иногда сопроводительное письмо привлекает больше внимания, чем резюме. С помощью этого инструмента соискатель может продемонстрировать заинтересованность в вакансии, коммуникативные навыки и способность формулировать мысли.

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