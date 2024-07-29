HR-эксперт Белов: однотипные слова обезличивают сопроводительное письмо

Иногда сопроводительное письмо привлекает больше внимания, чем резюме. С помощью этого инструмента соискатель может продемонстрировать заинтересованность в вакансии, коммуникативные навыки и способность формулировать мысли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии