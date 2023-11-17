Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение»

В 2024 году в России могут провести музыкальный конкурс «Интервидение». С подобным предложением на Международном культурном форуме в Петербурге выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
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