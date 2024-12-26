Миронов предложил отремонтировать сначала дома с менее чем пятью квартирами

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил российскому правительству измнить правила капитального ремонта жилых домов - отремонтировать сначала дома с менее чем пятью квартирами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии