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Доллар после решения ФРС: почему рынок поверил в дальнейшее ужесточение

Когда в среду вечером индекс доллара DXY прибавил сразу 0,7% и поднялся выше отметки 100,35, стало понятно: рынок воспринял сигнал Федеральной резервной системы гораздо серьёзнее, чем многие ожидали.

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