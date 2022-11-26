Профессор Ли Хайдун назвал «потолок» цен на российскую нефть выгодным только властям США

Ограничение цен на российскую нефть, которое пытается навязать Запад, нарушит работу мировых рынков. Об этом пишет Global Times со ссылкой на профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна.
Ограничение цен на российскую нефть, которое пытается навязать Запад, нарушит работу мировых рынков. Об этом пишет Global Times со ссылкой на профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна.
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