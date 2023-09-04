Град в российском городе побил автомобили и попал на видео

На Новосибирск обрушился град с ливнями. Из-за осадков пострадали автомобили местных жителей. В интернете появились кадры, на которых показано, что град пробил заднее стекло автомобиля, оставив после себя дыры диаметром несколько сантиметров.
На Новосибирск обрушился град с ливнями. Из-за осадков пострадали автомобили местных жителей. В интернете появились кадры, на которых показано, что град пробил заднее стекло автомобиля, оставив после себя дыры диаметром несколько сантиметров.
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