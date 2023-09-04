Поболтаем

52 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Град в российском городе побил автомобили и попал на видео

Град в российском городе побил автомобили и попал на видео

На Новосибирск обрушился град с ливнями. Из-за осадков пострадали автомобили местных жителей. В интернете появились кадры, на которых показано, что град пробил заднее стекло автомобиля, оставив после себя дыры диаметром несколько сантиметров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх