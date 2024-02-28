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Диана Арбенина реагирует на отмену концертов на Дальнем Востоке

Диана Арбенина реагирует на отмену концертов на Дальнем Востоке

Диана Арбенина реагирует на отмену концертов на Дальнем Востоке Елена ГалицкаяПевица Диана Арбенина, известная как солистка группы «Ночные снайперы», выразила свое недовольство отменой своих концертов во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

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