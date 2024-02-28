Диана Арбенина реагирует на отмену концертов на Дальнем Востоке Елена ГалицкаяПевица Диана Арбенина, известная как солистка группы «Ночные снайперы», выразила свое недовольство отменой своих концертов во Владивостоке и Южно-Сахалинске.
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