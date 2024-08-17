Ежедневный гороскоп от Павла Глобы на 18 августа 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяДень интеллектуальных достижений и реализации задумок — именно так охарактеризовал воскресенье, 18 августа 2024 года, известный астролог Павел Глоба.