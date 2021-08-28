В Китае резко осудили доклад разведки США о происхождении COVID

РЕН ТВ НовостиПолитикаВ Китае резко осудили доклад разведки США о происхождении COVID unsplash Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало новый доклад американской разведки о происхождении коронавируса.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовПиндосы(США) столько бабла потратили на сотни биологических лабораторий по всему миру, что доказывать чью-то вину не имеет никакого смысла. Биолаборатории банально просто отработали свой пентагоновский ганорар. Другой версии просто не существует.Комментировать
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