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В Китае резко осудили доклад разведки США о происхождении COVID

В Китае резко осудили доклад разведки США о происхождении COVID

unsplash Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало новый доклад американской разведки о происхождении коронавируса.

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Иван Семенов
Пиндосы(США) столько бабла потратили на сотни биологических лабораторий по всему миру, что доказывать чью-то вину не имеет никакого смысла. Биолаборатории банально просто отработали свой пентагоновский ганорар. Другой версии просто не существует.

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