Киевская сторона атаковала Курскую область из-за отчаяния. Это констатирует The Economist. Издание пишет, что «план вторжения возник не из счастливых побуждений», а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед нападением на российский регион находился на грани увольнения.