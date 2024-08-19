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Economist: Украина атаковала Курскую область из-за отчаяния

Economist: Украина атаковала Курскую область из-за отчаяния

Киевская сторона атаковала Курскую область из-за отчаяния. Это констатирует The Economist. Издание пишет, что «план вторжения возник не из счастливых побуждений», а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед нападением на российский регион находился на грани увольнения.

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