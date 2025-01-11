Пожар на заводе в Гатчине начался во время работ по очистке легковоспламеняющихся жидкостейПо информации источника, предварительно установлено, что в ночь на пятницу в производственном цехе предприятия ООО «Лимпэк» проводили работы по очистке легковоспламеняющихся жидкостей.