Страховщики не смогут покрыть риски атак беспилотников для маркетплейсов и селлеров

Страховой рынок не может обещать полное возмещение владельцам складов как и селлерам после атак беспилотников, так как у него нет возможностей перестраховывать эти риски, следует из заявления гендиректора страховой компании «Росгосстрах» (РГС) Максима Шепелева.
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