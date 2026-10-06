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Писательница Екатерина Володина из Тюмени стала лауреатом конкурса «Гордость нации»

Писательница Екатерина Володина из Тюмени стала лауреатом конкурса «Гордость нации»

Кто замыкает лидирующую тройку? .

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